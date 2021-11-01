Alkole zam geldi mi?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yeni fiyatları sosyal medya hesabından paylaştı. Aybaş "Zam. Efes ithal ürünlerde zam geçişi diğer firmaların ithal ürünlerine de önümüzdeki günlerde zam geçişi bekleniyor. Umarım gelmez" diyerek listeyi yayınladı.

EN UCUZ VE EN PAHALI BİRA NE KADAR?

Zam gelen markaların Türkiye'de satılan en ucuz 33'lük birası 15 TL, en pahalı 33'lük birası 31 lira olacak. Söz konusu markaların en ucuz 50'lik birası ise 17 TL'den satılacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet