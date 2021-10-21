Alkol ve Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Denetimi Gerçekleştirildi

Alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 15-16 Ekim 2021 tarihlerinde ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 32. 741 araç/sürücü denetlendi.

Bin 174 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilerek sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

651 sürücünün belgesinin bulunmadığı ve bu sürücülerden 72'sinin aynı zamanda alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilerek işlem yapıldı.

16 sürücünün ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edilerek idari ve adli işlem başlatıldı. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere ve yolculara seyahatleri boyunca can güvenlikleri için alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmamaları ve diğer trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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