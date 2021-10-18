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Alkol ve tütün mamulleri işletmelerine güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alkol ve tütün mamulleri işletmelerine güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi

Denizli'de 18 yaşından küçük çocukların alkol, sigara ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla eğitim ve öğretim kurumlarına 200 metre mesafedeki alkol, tütün mamulleri satış ruhsatı bulunan işyerlerine kamera sistemi kurulacağı açıklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 18 yaşından küçük çocukların alkol, sigara ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla eğitim ve öğretim kurumlarına 200 metre mesafedeki alkol, tütün mamulleri satış ruhsatı bulunan işyerlerine kamera sistemi kurulacağı açıklandı.

Türkiye genelinde 18 yaş altı gençlerin alkol ve tütün mamullerinden uzak durması için çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli'de yeni eğitim ve öğretim kurumalarına 200 metre mesafedeki alkol, tütün mamulleri satış ruhsatı bulunan işyerlerine kamera sistemi kurulacağı açıklandı. Verilen yeni kararlar doğrultusunda gerekli işletmeler güvenlik kameralarını belirlenen şartlara göre konuşlandıracak. 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilme özelliğinin bulunması gereken güvenlik kameralarında 30 gün boyunca arşivlenebilir depo olması gerekecek. - DENİZLİ

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