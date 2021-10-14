ALİYA İZZETBEGOVİÇ ANMA PROGRAMI
ALİYA İZZETBEGOVİÇ ANMA PROGRAMIOluşturulma Tarihi : 14. 10. 2021 Haberler Sporla Hem Kilo Verdi Hem Bel Fıtığını Yendi Yaşlı Bakım Merkezi İçin İlk Kepçe Vuruldu Gıdanı İsraf Etme, Emeğini Çöpe Atma Tiyatroseverler, 'Nefes'te Buluştu Bağcılar Bilgi Evleri, Konya Bilim Festivali'nde...
BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - ALİYA İZZETBEGOVİÇ ANMA PROGRAMI
Oluşturulma Tarihi : 14. 10. 2021 Haberler Sporla Hem Kilo Verdi Hem Bel Fıtığını Yendi Yaşlı Bakım Merkezi İçin İlk Kepçe Vuruldu Gıdanı İsraf Etme, Emeğini Çöpe Atma Tiyatroseverler, 'Nefes'te Buluştu Bağcılar Bilgi Evleri, Konya Bilim Festivali'nde Altınbaş Üniversitesi'nde Yeni Sezonun İlk Dersi İbrahim... Bağcılar Belediyesi 2022 Mali Bütçesi Kabul Edildi Bağcılar Belediyesi, Mükemmellik Yolculuğunda İyi Niyet... Sabah Sporu Komşunu Al Spora Gel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Habermetre - Son Dakika Haberleri