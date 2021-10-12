Alışveriş merkezlerinde yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
İstanbul'da alışveriş merkezlerinde turistlerin çanta ve cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da alışveriş merkezlerinde turistlerin çanta ve cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy ve Bayrampaşa'daki alışveriş merkezlerinde yabancı uyruklu kişilerin çanta ve cüzdanlarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
AVM'lerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin 19 yaşındaki Hamza C.B. olduğunu tespit etti.
Ekipler 4 Ekim'de düzenledikleri operasyonda, Hamza C.B'yi gözaltına aldı. Zanlının benzer suçlardan 29 kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının, masa etrafında oturan turistlerin sandalye üzerinde duran çantalarını fark ettirmeden alıp uzaklaştığı, bir mağazada da müşterinin alışveriş arabasındaki çantasını çaldığı görüntüler yer alıyor.
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