Alışveriş merkezinde telefon çalan hırsızlar adliyeye sevk edildi

BOLU (İHA) - Bolu'da alışveriş merkezinde bir kadının cep telefonunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinde E.Z. (23) isimli kadının yanına gelen 2 kişiden biri E.Z.'yi oyalarken diğer kişi cep telefonunu çaldı. Şahısların yanından ayrılmasından kısa bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark eden E.Z., durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen P.B. (19) ve B.K. (15), Ankara istikametinde seyir halindeyken, Gerede'de gözaltına alınarak karakola götürüldü. Karakolda hırsızlık mağduru E.Z. tarafından teşhis edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

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