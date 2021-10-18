Alibeyköyspor'dan muhteşem sezon açılışı

Eyüpsultan'ın köklü kulüplerinden Alibeyköy spor, muhteşem bir şölenle 2021-2022 sezonunu açtı.

2021-2022 sezonunda BAL'da (Bölgesel Amatör Ligi) 6. Bölge 1. Grupta mücadele edecek olan turuncu mavili ekip, uzun bir aradan sonra taraftarıyla da buluştu.

Alibeyköyspor'a yıllarca emek veren eski futbolculardan kurulu şöhretler maçıyla başlayan sezon açılışında Uğur Albayrak, Karadeniz müziği'nin sevilen eserlerini seslendirerek taraftarı coşturdu.

Halk Oyunları grubunun gösterileri ile renk kattığı sezon açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.

"BU YIL ALİBEYKÖY'ÜN BAL LİGİ'NDE SON SENESİ OLSUN"

Sahaya davet edilen tüm futbolcu ve teknik ekibe başarılar dileyen Başkan Deniz Köken, "Belediye olarak tesisleşmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu yıl 8 bin lisanslı sporcuya ulaşmak. Şu anda Eyüpsultan'da 3 bin lisanslı sporcu var. Bu sayının artması lazım, bu tesislerle ve kulüplerin diri olması ile olacaktır. Eyüpsultan'da 22 kulübümüz var. Her birine futbol dışında branşlar açtırdık. Rami Stadı dışarı alınarak yapılıyor; Eyüp Stadı ve Alibeyköy Stadı yenilendi. Şimdi Karadolap Stadı yenilenecek. Parseller Spor Kulübü'yle ilgili ciddi bir çalışmamız var. Bu bölgenin tamamını bir amatör spor ruhunun oluştuğu, hafta sonu ailelerin maçlara spor salonlarındaki müsabakalara geldiği bir ilçe istiyoruz. Bu yıl Alibeyköy'ün BAL Ligi'ndeki son senesi olsun, profesyonelliğe geçelim" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÖRNEK BİR TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Açılışta taraftara seslenen Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Muammer Saka ise geçen sene pandemiden dolayı kısa süren sezonda istenilen başarıyı sağlayamadıklarını vurgulayarak, "Çok sağlam temeller üzerinde yürüyoruz, şu anki takımda altyapıdan 10 arkadaşımız var. Türkiye'de örnek bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Tabii ki şampiyonlukların gelmesini de çok istiyoruz, arzuluyoruz, inşallah bu sene de bunu hallederek yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Alibeyköyspor, Irmak Spor'la hazırlık maçı yaptı.

6. Bölge 1. Grupta mücadele edecek olan Alibeyköyspor ilk maçı ise kendi seyircisi önünde Beşyüzevler Spor'la oynayacak.

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