ALİAĞA, İZMİR (Habermetre) - 2021 - 2022 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek olan Aliağa'nın futboldaki temsilcisi Aliağaspor FK'nın rakipleri belli oldu.

İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kura çekimlerinde Aliağaspor FK, 9. Bölge 2. Grupta yer aldı. Aliağaspor FK grupta İzmir bölgesinden Çiğli Belediye Spor, İzmir Spor, Torbalı Spor; Manisa bölgesinden Manisa Spor, Manisa Sanayi Spor, Salihli Belediye Spor; Uşak Bölgesinden ise Bölme Spor ve Sivaslı Belediye Spor ile mücadele edecek.

Kura çekimleri sonrasında açıklama yapan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "Grupta rakip kim olursa olsun şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Rakip ayrımı yapmadan tüm maçlarımıza galibiyet parolasıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını Afyon kampında sürdüren sarı siyahlılar, 16 Ekim Cumartesi günü sabah yapacağı antrenmanın ardından Aliağa'ya dönerek çalışmalarını Aliağa'da sürdürecek.

FİKSTÜR ÇEKİMİ 13 EKİM'DE

30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak ve 9 bölgede 27 grupta oynanacak müsabakaların fikstür çekimi 13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 15: 30'da İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılacak. Covid-19 salgını nedeniyle kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan yapılacak olan fikstür çekimi TFF'nin youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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