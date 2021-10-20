Aliağalı Şehit Oğuz Özgür Çevik İçin Anma Programı Düzenlendi

20 Ekim 2016'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terörle mücadelede şehit düşen Aliağalı Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik, 5'inci şehadet yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Aliağalı Şehit Piyade Yüzbaşı Oğuz Özgür Çevik için düzenlenen anma programına; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, kurum müdürleri, Şehit Annesi Gülperi Çevik, Şehit Babası Recep Çevik ile şehit yakınları katıldı.

Anma programı Şehit Oğuz Özgür Çevik'in Aliağa Şehitliğinde bulunan kabir ziyareti ile başladı. Program, şehitlikte yapılan duaların ardından şehidin isminin yaşatıldığı Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi'nde devam etti. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının hep bir ağızdan okunmasıyla başladı.

Programda anma konuşmasını gerçekleştiren Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Önder Erdurmuş: "Bugün şehadetin beşinci yılında andığımız Şehit Oğuz Özgür Çevik ile birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise konuşmasında, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimiz gibi Şehit Oğuz Özgür Çevik'te bizim kalbimizde yaşıyor. Bizler vatan için her şeyi yapabilecek bir milletin evlatları olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anma programı öğrenciler tarafından okunan şiir ve kompozisyonların ardından gerçekleştirilen dua ile son buldu.

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