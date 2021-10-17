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Aliağa'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aliağa'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dualarla idrak edilirken, Aliağa Belediyesi vatandaşlarına geleneksel hale getirdiği kandil paketi ikramında bulundu.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dualarla idrak edilirken, Aliağa Belediyesi vatandaşlarına geleneksel hale getirdiği kandil paketi ikramında bulundu.

Aliağalılar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan Mevlit Kandili vesilesiyle camilere akın etti. Camileri dolduran vatandaşlar ellerini semaya açarak af ve mağfiret diledi. Aliağa'nın tüm camilerinde okunan Kur'an tilavetleri ve dualar vatandaşlara manevi duygular yaşattı.

Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi, yatsı namazı sonrasında cami çıkışında içerisinde şeker ve kandil simidinden oluşan kandil paketi dağıtarak vatandaşların kandilini tebrik etti. Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan programda; Aliağa Merkez Cami, TOKİ Cami, Kurtuluş Cami, Fatih Cami, Yalı Cami, Helvacı Merkez Cami, Helvacı Fatih Cami, Helvacı Mimar Sinan Cami, Şakran Merkez Cami, Şakran Yeni Cami, Şakran Bölük Cami önünde kurulan stantlar vasıtası ile vatandaşlara yaklaşık 2 bin 500 kandil paketi dağıtıldı. - İZMİR

Aliağa'da Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

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