Ali Mahir Aksu, Hollywood ile Türkiye tarihine geçecek - Haberler
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Ali Mahir Aksu, Hollywood ile Türkiye tarihine geçecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ali Mahir Aksu, Hollywood ile Türkiye tarihine geçecek

KOCAELİ (İHA) – 2013 yılında Hollywood'da stajyer olarak başladıktan sonra Hollywood'u Türkiye'ye bağlayan ilk isimler arasında yer alan Ali Mahir Aksu, kariyer basamaklarını hızla tırmanmayı sürdürüyor.

KOCAELİ (İHA) – 2013 yılında Hollywood'da stajyer olarak başladıktan sonra Hollywood'u Türkiye'ye bağlayan ilk isimler arasında yer alan Ali Mahir Aksu, kariyer basamaklarını hızla tırmanmayı sürdürüyor.

Ali Mahir Aksu, Hollywood'da ki kariyerine 2013 yılında stajyer olarak başladı. Sonrasında Laid İn America adlı uzun metraj film ile Universal Studios'da hızlı bir yükseliş yaşayan Aksu, bu esnada 1 sene de müzik sektörüne Scooter Braun Projects ile kapı arasından baktı. Artist menajerliği ve yapım üzerine sektörün en iyi isimlerinden birebir eğitimler alan Aksu, kariyer basamaklarını hızla tırmandı. UCLA'da devam ettiği üniversite eğitiminin ardından film finansına odaklanan Ali Mahir Aksu, mezun olduktan sonra ise Metan Global'da film finansı üzerine çalışmaya başladı.

Devletlerin vergi avantajlarının göz önünde bulundurulduğu bir finans enstürmanını da geliştiren Aksu, aynı zamanda Çin ile Amerika arasındaki yatırımcı kitlesinde yönelik köprü kurucu çalışmalarda da bulundu. Türkiye'de SPK onaylı ilk film fonunun partnerlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Ali Mahir Aksu, Türkiye'de başarılı projelere imza atabilmek adına bağımsız yapımcı ve yönetmenler ile görüşmelerini sürdürüyor. - KOCAELİ

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