Ali Kanata kimdir?

ŞANLIURFA (Bültenler) - Ali Kanata, 1 Eylül 1995 Şanlıurfa Viranşehir doğumludur. Instagram hesabından yılda yaklaşık olarak, 40 bin öğrenciye ücretsiz rehberlik ediyor.

Eğitime ciddi anlamda önem veren Ali Kanata, öğrencilere gerek okul alanında, gerek ders alanında, gerek sınav süreçleri ve gerektiğinde hayat, yaşam alanında her türlü öğrencilere ve takipçilerine destek olmayı öngörüyor.

Ali Kanata "Instagram üzerinden hiç tanımadığım öğrencilere bilgi vermek beni mutlu ediyor.

Hem lise, hem üniversite, hem üniversite hazırlık öğrencilerine instagram hesabım sayesinde öğrencilere ücretsiz rehberlik yapıyorum. Sürekli eğitim sisteminin alınan karalar ve alınan tedbirler doğrultusunda ufak çaplı değişmeler gösterdiği oluyor. Bunu kabul etmemek, kınamak yada protesto etmek doğru değil. Çünkü sonucu değiştirmeyecek, eğitim sisteminde alınan karalara karşı çıkarak enerji harcamaktansa, değişmeyecek olan sunucu kabul edip enerjimizi çalışmalarımıza harcadığımızda başarılı oluruz."diye düşündüğünü belirti Ali Kanata.Öğrencilerin maddi açıdan zor şartlarda olduğunu düşündüğü için Instagram ve tüm sosyal medya hesaplarında kırtasiye malzemeleri çekilişleri düzenleyerek öğrencilere bir katkıda bulmak öğrencilere faydalı olur diye yaptığı bilinmektedir.

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