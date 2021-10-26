Ali Dağı'nda Cumhuriyet geleneği 20 yıl sonra yeniden yaşatıldı

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda 20 yıl aradan sonra branda kullanılarak "TC 98" yazıldı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 1871'de açılan ve 1960'lı yıllara kadar eğitim veren Amerikan Kolejinde öğrencilerin başlattı, 20 yıl öncesine kadar mezun öğrencilerin belirli aralıklarla devam ettirdiği geleneği, Talas Tanıtım ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı ile Erciyes Koleji yeniden canlandırdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle branda ile yazılan "TC 98" yazısı ilçe genelinden görülebilecek şekilde dağ yamacına yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Tanıtım ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Necla Çelebi Erkara, unutulan bir geleneği yeniden başlattıkları için mutlu olduklarını belirtti.

TEMA Vakfı gönüllüsü Abdülkadir Dağlı ise katkılarından dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

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