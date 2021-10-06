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Algın: Titizlikle çalışıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Algın: Titizlikle çalışıyoruz

Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının 3. oturumu İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirildi.

SİVAS (İHA) - Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının 3. oturumu İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesi ile başlayan oturuma İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın da katıldı.

Genel Sekreter Algın, karara bağlanan gündem maddelerinin ardından meclis üyelerine hitap etti.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Sekreter Algın, "Sivas'ın zorlu coğrafyasında 2021 yılı yatırım programı doğrultusunda İdaremiz çalışmalarını sürdürüyor. Kırsalda yaşam standartlarını iyileştirmek için gayret sarf ediyoruz. Yol ve ulaşımdan su ve kanala, tarımsal hizmetlerden çevre ve temizliğe kadar her alanda titizlikle çalışıyoruz. Yoğun bir çalışma sezonunu geride bırakacağız ve ardından yeni dönem için hazırlıklara başlayacağız. Kasım ayında yatırım programı doğrultusunda toplantılar gerçekleşecek. Valimiz Salih Ayhan'ın öncülüğünde, İl Genel Meclisi ile uyum içerisinde çalışmalarımız devam edecek" dedi. - SİVAS

Algın: Titizlikle çalışıyoruz

Algın: Titizlikle çalışıyoruz

Algın: Titizlikle çalışıyoruz

Algın: Titizlikle çalışıyoruz

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