Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını istiyor - Haberler
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Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını istiyor Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunması sonrası Kırşehir'deki babası Mehmet Esen otopsi raporlarının değiştirildiğini iddia ederek kızının...

Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını istiyor

KIRŞEHİR - Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunması sonrası Kırşehir'deki babası Mehmet Esen otopsi raporlarının değiştirildiğini iddia ederek kızının mezarının açılmasını istedi.

3 Haziran 2020 tarihinde ölü bulunan Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önceden de Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen tutuklu Ümitcan Uygun'un gerekli cezayı adalet önünde almasını isteyen Sema Esen'in babası Mehmet Esen, "Otopsi sonucunun değiştirildiğini düşünüyoruz. Esra Hankulu davası ile bizim davamızın birleşmesini talep ediyoruz. Ümitcan Uygun'un cezasını kat kat almasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz bizim ciğerimiz yandı Allah da onların ciğerini yaksın" dedi.

Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını istiyor

Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını istiyor

Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını istiyor

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Son Dakika Haberleri
Otopsi raporunun değiştirildiğini öne süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını istiyor

Otopsi raporunun değiştirildiğini öne süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını istiyor
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