'Alexandrette 1921 - İskenderun 2021' sergisi sanatseverlerle buluştu - Haberler
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"Alexandrette 1921 - İskenderun 2021" sergisi sanatseverlerle buluştu

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

F Sanat Galeri, 2021-2022 sanat sezonu açılış sergisini, Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen ile gerçekleştirdi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - F Sanat Galeri, 2021-2022 sanat sezonu açılış sergisini, Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen ile gerçekleştirdi.

Büyükişliyen'in yeni eserlerinden oluşan "Alexandrette 1921 - İskenderun 2021" adlı sergi, 13 Kasım'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Türk resim sanatında üretimlerinin yanı sıra eğitimciliğiyle de önemli yer edinen Büyükişliyen, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Maceramıza ruhumuz, tutkularımız, özlemlerimiz, renk ve biçim kazandırır. Geçmişimizi asıl ortaya koyduklarımızın üzerine düşen aydınlık görünür kılar ve yaşamın anlamı ya da anlamsızlığı o yaşamın ulaştığı sonuçtan gelir." ifadelerini kullandı.

Büyükişliyen, sergi ile köklerinden bugüne bir bağ geliştirdiğine işaret ederek, eserlerinde doğup, büyüdüğü İskenderun'un geçmişini irdelediğini kaydetti.

Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen hakkında

Adana'da 1946'da dünyaya gelen Büyükişliyen, 1967'de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü tamamladıktan sonra 1970'te Milli Eğitim Bakanlığının açtığı sınavı kazanarak, Avrupa'ya ihtisas yapmaya gönderildi.

Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni 1976'da bitiren usta ressam, aynı akademide sanat eğitimi konusunda ihtisas yaptı. Büyükişliyen, 1983'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde "Türk Resminde Ankaralı Sanatçıların Etkinliği" konulu tez ile doktora yaptı.

Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen, 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 1986'da Doçent oldu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı seçildi. 1991'de de Dekan Yardımcısı oldu.

Aynı üniversitenin 1992'de Resim Bölümü'nde Profesörlüğe yükselen Büyükişliyen, Hacettepe ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyeliğinde bulundu.

Sanat hayatı boyunca birçok ödüle değer görülen usta ressam, yurt içinde ve dışında karma sergilerin yanı sıra birçok kişisel sergiye de imza attı.

Sanatçı, çalışmalarını halen İstanbul'da sürdürüyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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