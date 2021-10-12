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Alevlere teslim olan iş yeri ve otomobil kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alevlere teslim olan iş yeri ve otomobil kullanılamaz hale geldi

Van'ın Özalp ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın dükkana da sıçradı.

ÖZALP, VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın dükkana da sıçradı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de büyük hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Özalp Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Nevzat Çaygeç'e ait dükkanın önünde

bakım için park edilen bir İranlı'ya ait otomobilde gaz kaçağı sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkana da sıçradı. Alevlerin sardığı ve patlamanın meydana geldiği otomobil kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de büyük hasar oluştu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

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