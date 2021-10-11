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Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi Van'ın Edremit ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Süphan Mahallesi 5. Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi, Hüsnü Moho isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim olan ev, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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