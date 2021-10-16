Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü - Haberler
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Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü Düzce TEM Otoyolu'nda içinde 4 kişinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı.

DÜZCE (İHA) - Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

DÜZCE - Düzce Tem Otoyolu'nda içinde 4 kişinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Araçta bulunanların erken tahliye olmasıyla olası bir facianın önüne geçilirken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Ç. yönetimindeki 34 DG 7708 plakalı iki katlı şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü ve araçta bulunan 3 kişi, panikle dışarıya çıktı. Otobüsün motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın sebebiyle otoyolda trafik bir süre durdu. Yangının kontrol altına alınmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Yangın sebebiyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü

Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Alev alev yanan yolcu otobüsü küle döndü - Haberler
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