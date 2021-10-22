Alev alan tandır evi küle döndü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde alev alan tandır evi küle döndü.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde alev alan tandır evi küle döndü.
Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Beşbulak köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Aniden alev alan Husret Dara'ya ait tandır evine müdahale eden Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Dara, itfaiye ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ
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