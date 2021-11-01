Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde alev alan mutfak tüpü panikletti.

Yangın, Kemer Mahallesi 1708 sokakta iki katlı binanın giriş katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.ya ait evin mutfağında bulunan tüp henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Tüpten alevlerin yükseldiğini gören Y.A. yangına kendi imkanları ile müdahale edip, tüpü evden dışarıya çıkartarak söndürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli kontrolleri yaptı. Panik oluşturan yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN