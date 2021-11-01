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Alev alan araçtan son anda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alev alan araçtan son anda kurtuldular

Manisa'nın Demirci ilçesinde seyir halindeyken motor kaputundan alev çıkması üzerine yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi son anda araçtan çıkarak kurtuldu.

DEMİRCİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde seyir halindeyken motor kaputundan alev çıkması üzerine yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi son anda araçtan çıkarak kurtuldu.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Küçükoba Mahallesi'nde saat 19.45 sıralarında T.K. (36) idaresindeki 43 FN 966 plakalı Renault marka otomobil ile seyir halindeyken motor kaputundan alev çıkması sonucu araç yanmaya başladı. Araç şoförü ve yanında bulunan H.Ç. (36) isimli şahıs son anda arabayı terk ederek yara almadan kurtuldu. Olay yerine bir itfaiye aracı intikal ederek yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale gelirken jandarma tarafından olayla ilgili tahkikata başlandı. - MANİSA

Alev alan araçtan son anda kurtuldular

Alev alan araçtan son anda kurtuldular

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