ALES başvuruları bugün sona eriyor
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021-ALES/3 için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri