ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı - Haberler
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ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

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ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10. 00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-ALES/2 Sınav Sonuçları

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