ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES 2 sonuç sorgulama ekranı! 12 Ekim 2021 Salı ALES 2 sonuçlar açıklandı!

Sonucu merakla beklenen sınavların başrında ALES 2 geliyordu. An itibariyle ALES 2 açıklandı. Peki, ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES 2 sınav sonuç sorgulama ekranı! ALES 2 sonuçlara nereden bakılır? ALES 2 sınav sonuçları nerede gözükür? ALES 2 sınav sonuçları çıktı mı? AİS ALES 2 sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ALES 2 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

ALES 2 SINAV SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN ALES 2 DUYURUSU

"2021-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Haberler.com - Gündem