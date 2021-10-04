Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere giyecek yardımı - Haberler
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Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere giyecek yardımı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere giyecek yardımı

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere giyecek yardımı yaptı.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere giyecek yardımı yaptı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle temin edilen 385 çift ayakkabı, 260 mont ve 300 okul çantasından oluşan paket, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılması için Alaşehir ve Sarıgöl'deki ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan, eğitim öğretim yılı başında yaptıkları yardım kampanyasını, bundan sonra da sürdüreceklerini bildirdi.???????

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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