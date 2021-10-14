Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan anne ile baba serbest bırakıldı, kızları tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan anne ile baba serbest bırakıldı, kızları tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste arama yapan ekipler, 61 gram uyuşturucu ele geçirdi, baba H.D. (49), anne N.D. (45) ve kızları A.D'yi (17) gözaltına aldı.

A.D'nin, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.D. tutuklandı, annesi ve babası serbest bırakıldı.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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