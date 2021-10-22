Alaşehir'de trafik denetimleri artırıldı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde drone destekli trafik denetiminde 17 araç sürücüsüne 5 bin 530 lira para cezası kesildi.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde drone destekli trafik denetiminde 17 araç sürücüsüne 5 bin 530 lira para cezası kesildi.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen noktalarda trafik denetimi yaptı. Kurallara uymadıkları belirlenen 17 araç sürücüsüne 5 bin 530 lira trafik cezası uygulandı.
Denetimlere katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, sürücülere, kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulundu.