Alaşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Alaşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Alaşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hüseyin İlgen (22) idaresindeki 45 AFE 076 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Suat Doğu (31) idaresindeki 45 ADR 361 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alaşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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