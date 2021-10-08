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Alaşehir'de kaçak tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alaşehir'de kaçak tütün ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 8 bin 600 adet boş makaron ile 8 bin 440 gram paketler halinde kaçak tütün ve 540 adet içi doldurulmuş sigara ele geçirilirken 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 8 bin 600 adet boş makaron ile 8 bin 440 gram paketler halinde kaçak tütün ve 540 adet içi doldurulmuş sigara ele geçirilirken 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, V.A. isimli şahsın ikametinde kaçak tütün bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen baskında 8 bin 600 adet boş makaron ile 8 bin 440 gram paketler halinde kaçak tütün, 540 adet içi doldurulmuş sigara ve sigara üretiminde kullanılan elektronik makine ele geçirildi.

Materyallere imha edilmek üzere el konulurken V.A.'ya ise adli işlem yapıldı. - MANİSA

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