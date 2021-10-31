Alaşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Haberler
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Alaşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Alaşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Ş.B. (74) yönetimindeki 45 ZL 256 plakalı traktör, Üzümlü Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine oradan da Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ş.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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