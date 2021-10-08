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Alaplı köylerinde grup yol çalışmaları tamamlandı

AA / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel
Alaplı köylerinde grup yol çalışmaları tamamlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çatak köyü grup yolunda sıcak karışım asfalt çalışmaları tamamlandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çatak köyü grup yolunda sıcak karışım asfalt çalışmaları tamamlandı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, gazetecilere, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı KÖYDES projesi kapsamında, 3 kilometre mesafedeki Çatak, Cambazlı ve Hallı köyleri grup yolunda başlatılan sıcak karışım asfalt çalışmalarının tamamlandığını ve yolun ulaşıma açıldığını bildirdi.

Toplam 4 milyon lira yatırım bedelli proje kapsamında daha önce diğer köy grup yollarında da çalışma yapıldığını aktaran Kaymakam Yılmaz, "6 kilometreyi kapsayan Ahatlı, Hacıhasan, Yedigelli ve Çamcılar köy grup yoluna sathi asfalt kaplama yapıldı. Yine toplamda 10 kilometrelik bir mesafeyi kapsayan Gökhasan, Çengelli, Hüseyinli köy grup yolu ile Kocaman köyü yoluna da sathi asfalt kaplama yapıldı. Yatırım programlarımızda her yıl planladığımız ana grup köy yollarına sıcak karışımlı asfalt yada beton yol uygulamasına devam ederek yolların standardını yükseltip uzun yıllar kullanıma sunacak hale getireceğiz. Bu süreçte bu yolların bakım onarımı İl Özel İdaresi ekiplerimizce yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

AA / Tuncay Tokay - Son Dakika Haberleri
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