Alanyaspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor- Kayserispor maçı hangi kanalda?
Ligin 9. hafasında Alanyaspor- Kayserispor karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Maçı izlemek isteyan taraftarlar Alanyaspor- Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda? diye aratmakta. Peki, Alanyaspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor- Kayserispor maçı hangi kanalda?
İki takımın 3 puan mücadelesine şahit olacağımız karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, maçın zaman ve saat kaçta olacağını araştırıyor. Peki, Alanyaspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor- Kayserispor maçı hangi kanalda? Alanyaspor- Kayserispor muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...
Alanyaspor - Kayserispor maçı 18 Ekim 2021 Pazartesi yani bugün oynanacak.
Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.
Alanyaspor - Kayserispor maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.
Alanyaspor - Kayserispor maçı Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.