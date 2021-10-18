İki takımın 3 puan mücadelesine şahit olacağımız karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, maçın zaman ve saat kaçta olacağını araştırıyor. Peki, Alanyaspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor- Kayserispor maçı hangi kanalda? Alanyaspor- Kayserispor muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Kayserispor maçı 18 Ekim 2021 Pazartesi yani bugün oynanacak.

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Kayserispor maçı BeıN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor - Kayserispor maçı Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

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