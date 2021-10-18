Süper Lig 'in 9. haftasında Alanyaspor , Kayserispor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve Ümit Öztürk'ün yönettiği maçta gol üstüne gol atıldı. Peki, Alanyaspor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Alanyaspor - Kayserispor golleri kim attı? İşte detaylar haberimizde...

ALANYASPOR - KAYSEİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Alanyaspor - Kayserispor maçı 6-3 lük galibiyetle Alanyaspor'un oldu.

ALANYASPOR - KAYSEİSPOR MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Alanyaspor:

Efecan Karaca 14'

Mecit Hüseyni 22' (KK)

Davidson 45' , 79'

Umut Güneş 55'

Famara Diedhiou 77'

Kayserispor:

Onur Bulut 9'

Mario Gavranovic 15'

Mustafa Pektemek 88'

MAÇTAN DAKİKALAR:

9. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Attamah topu içeriye çıkardı. Rakip alanda topla buluşan İbrahim Akdağ, pasını sağdan bindiren Onur Bulut'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

14. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahası içine ortaladığı topu Kayserispor defansı uzaklaştırmak istedi. Efecan Karaca, ceza sahası içinde önüne gelen topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

15. dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. Rakip ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluşan Onur Bulut arka direğe ortasını yaptı. Thiam'ın kafayla içeriye çevirdiği topa Gavranovic ayak koydu ve takımını öne geçirdi: 1-2

20. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, pasını Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza yayının gerisinden vuruşunda, kaleci Lung topu çeldi.

22. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ kanattan Emre Akbaba topu ceza sahasına ortaladı. Hosseini'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-2

45. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası dışında topu Davidson'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunmaya çarpan top ağlara gitti: 3-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, 3-2 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

77. dakikada Alanyaspor, Famara Diedhiou ile golü buldu.

79. dakikada Alanyaspor'da Davidson, attığı golle skoru 6-2'ye getirdi.

88. dakikada sahneye çıkan Mustafa Pektemek, skoru belirledi ve 90 dakika Alanya ekibinin 6-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

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