Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı - Haberler
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Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı.

Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencileri ağırladı. Birçok okulun öğrencisi, Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen öğrenciler, yavru kedi ve köpeklerle ilgilendi. Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden okullar, hayvanlara mama desteği sağladı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, destekleri için okullara teşekkür sertifikası takdim etti.

"1 gün değil her gün yanlarındayız"

Öğrencilerin Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, "Alanya Belediyesi olarak hayvanların her zaman yanındayız. Senede 1 gün değil her zaman hayvanların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı

Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı

Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı

Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı

Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı

Alanya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencileri ağırladı

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