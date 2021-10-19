Alanya'da "yüksek ses" ve "egzoz" uygulaması

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 850 sürücüye toplam 540 bin lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar üzerinde çalışma başlatıldı.

İlçenin farklı noktalarında 15 gün boyunca yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen, aracına abart egzoz takan, yaya yolunda ilerleyen ve kask takmayan motosiklet ile otomobil sürücüleri belirlendi.

Uygulamada denetlenen 4 bin 333 araçtan 156'sı trafikten men edilirken, 850 sürücüye ise toplam 540 bin lira ceza kesildi.