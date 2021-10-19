Alanya'da "yüksek ses" ve "egzoz" uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da "yüksek ses" ve "egzoz" uygulaması

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da

Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 850 sürücüye toplam 540 bin lira para cezası uygulandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 850 sürücüye toplam 540 bin lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar üzerinde çalışma başlatıldı.

İlçenin farklı noktalarında 15 gün boyunca yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen, aracına abart egzoz takan, yaya yolunda ilerleyen ve kask takmayan motosiklet ile otomobil sürücüleri belirlendi.

Uygulamada denetlenen 4 bin 333 araçtan 156'sı trafikten men edilirken, 850 sürücüye ise toplam 540 bin lira ceza kesildi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title