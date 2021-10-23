Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda M.O. yakalandı.

Adresteki aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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