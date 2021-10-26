Alanya'da park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.
Cikcilli Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Bu sırada hareket eden otomobil kaldırıma çıkarak durdu.
Söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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