Alanya'da 9 bin 400 adet makaron ve 75 kilo tütün ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya'da 9 bin 400 adet makaron ve 75 kilo tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alanya'da 9 bin 400 adet makaron ve 75 kilo tütün ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 400 adet makaron ve 75 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 400 adet makaron ve 75 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Saray Mahallesi'nde bir depoya yapılan baskında 9 bin 400 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 200 kutu üzerinde marka ibaresi bulunan ve her birinin içerisinde 90 adet sigara kağıdı olan toplam 18 bin adet sigara kağıdı, 20 bin dal üzerinde yine marka badrolü bulunan boş makaron ve 100 bin dal sahte bandrollü boş makaron olmak üzere toplam 120 bin dal boş makaron ele geçirildi. Depoda ayrıca 13 bin 500 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan sigara kağıdı, 15 adet üzerlerinde marka ibaresi bulunan her biri 500 gram ağırlığında toplam 7.5 kilogram nargile tütünü, 17 adet üzerlerinde marka ibaresi bulunan her biri 50 gram ağırlığında tütün, 6 adet her biri 5 kilogram ağırlığında olmak üzere toplam 30 kilogram kıyılmış tütün ve 9 adet her biri 5 kilogram ağırlığında olmak üzere toplamda 45 kilogram üzerinde marka bulunan sarmalık kıyılmış tütün olmak üzere toplam 75 kilo tütün ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan Ç.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5 kadının tacizcisinin kimliği düğün kasetinde ortaya çıktı: Şeytana uydum

5 kadının tacizcisinin kimliği düğün kasetinde ortaya çıktı: Şeytana uydum

 Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta açığa alındı

Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta açığa alındı

 Markette eşini öldürüp kendini yaralayan ve sürünerek dışarı çıkan koca: Boşanmak istediği için yaptım

Markette eşini öldürüp kendini yaralayan ve sürünerek dışarı çıkan koca: Boşanmak istediği için yaptım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Işıl Sergen Kubilay Aka Amelia Hamlin
Spor Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Sergio Perez Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alanya'da 9 bin 400 adet makaron ve 75 kilo tütün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 18:58:23. #1.12#