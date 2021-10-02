Alanya'da kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Haberler
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Alanya'da kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Alanya'da kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Alanya'da 8 farklı noktadaki haber leşme ve enerji kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin M.Y. (40) olduğunu belirledi.

Adresinde gözaltına alınan M.Y'nin ev ve aracındaki aramalarda, çaldığı öne sürülen haber leşme ve enerji kabloları ile kullandığı aletler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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