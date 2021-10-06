ALANYA'DA FUHUŞ BASKINI: 2 GÖZALTI

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 1 kadın ülkesine gönderilmek üzere Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaşan Konaklı Jandarma ekipleri, Y.P. (52) ile eşi T.P.'nin (58), yurt dışından getirdikleri Gürcistan uyruklu 2 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Bunun üzerine şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonunda belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 kadını fuhşa zorlayan Y.P. ve T.P.'yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri fuhşa zorlanan Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı İ.A.'yı (56) serbest bırakırken, T.T. (53) isimli kadın ise işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Fuhuş şüphelisi karı- koca, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.