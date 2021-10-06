Anne ve baba, 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi

ALANYA, ANTALYA (AA) - Hacet Mahallesi'nde 4 çocuktan birine mahkeme kararıyla el konulması kararının ardından gelen yetkililere direnen H.T. ve N.T, elindeki bıçakla çocuklarını rehin aldı.

EKİPLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Daha sonra anne N.T. çocuklarıyla kendisini eve kilitlerken baba H.T. evinin önünde polis ekiplerine direndi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, anne ve babayı ikna etmeye çalıştı.

ANNE VE ÇOCUKLARI POLİSLER ÇIKARDI

İkna olmayan çiftlerden anne, eline aldığı kağıtları tutuşturarak salondaki eşyayı yaktı. Kısa sürede yükselen alevlerin ardından polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler çocukları ve anneyi alevlerin yükseldiği evden çıkardı. Polis ve çevredeki vatandaşlar ellerindeki yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla yangına ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

MUHABBET KUŞLARI TELEF OLDU

Maddi hasarın oluştuğu evdeki yangında, kafeste bulunan 3 muhabbet kuşu da telef oldu. Olayda anne ve baba gözaltına alınırken, çocuklar koruma altına alındı.