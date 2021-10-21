Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, fuhuşa teşvik ve hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, fuhuşa teşvik ve hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alanya Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin ilçede aranan şahıslara yönelik olarak yaptıkları çalışmalarda, Güllerpınarı Mahallesinde bulunan bir otelde fuhuşa teşvik suçundan aranması olduğu belirtilen İ. D'yi operasyonla yakaladı.Yapılan kontrollerde İ. D.'nin 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Çalışmalar kapsamında Güzelyalı Caddesinde bulunan bir kafede gerçekleştirilen GBT sorgusunda ise hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ö.İ. isimli şüpheli de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine teslim edildi.

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı
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