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Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, fuhuşa teşvik ve hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, fuhuşa teşvik ve hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alanya Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin ilçede aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan bir otelde fuhuşa teşvik suçundan aranması olduğu belirtilen İ.D., operasyonla yakaladı. Yapılan kontrollerde İ.D.'nin 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Çalışmalar kapsamında Güzelyalı Caddesi'nde bulunan bir kafede gerçekleştirilen genel bilgi toplama (GBT) sorgusunda ise hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ö.İ. isimli şüpheli de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı

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