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Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü sahile vurdu

Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin - Haberler | Güncel
Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü sahile vurdu

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Yeşilöz ve Keşefli mahallelerinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 4 caretta caretta ölüsü sahile vurdu.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesi Yeşilöz ve Keşefli mahallelerinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 4 caretta caretta ölüsü sahile vurdu.

Alanya'da Yeşilöz plajında yürüyüş yapanlar, birinin başı kopmuş 2 caretta caretta ölüsüyle karşılaştı. Caretta caretta ölüsünü görenler Alanya Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şefliği'ne haber verdi. Sahile gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından caretta carettaları gömmek üzere sahilden aldı.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, "Yeşilöz sahiline 2 ölü kaplumbağamız sahile vurdu. Birinin kafası kopmuş vaziyetteydi. Özellikle koparılmış. Muhtemelen balıkçı ağlarına yakalandı. Ağını kurtarabilmek için balıkçılar kafasını kopartarak ağlarını kurtardı. Çünkü çok yeni, kanlıydı. Bakılacak halde değildi. Muhtemelen bu şekilde olmuştur. Pervane kesiği gibi olsa başka yaralar da olabilirdi. Sadece kafası koparılmıştı. Debelenmesin, çabalamasın diye öldükten sonra ağlarını kurtardılar. Daha sonra denize bırakıldı ve sahile vurdu" dedi.

Keşefli Mahallesi'nde de 2 caretta caretta ölüsünün sahile vurduğu belirtildi.


Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü sahile vurdu

Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü sahile vurdu

Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü sahile vurdu

Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin - Son Dakika Haberleri
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