Alanya'da 4 caretta caretta ölüsü sahile vurdu

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesi Yeşilöz ve Keşefli mahallelerinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 4 caretta caretta ölüsü sahile vurdu.

Alanya'da Yeşilöz plajında yürüyüş yapanlar, birinin başı kopmuş 2 caretta caretta ölüsüyle karşılaştı. Caretta caretta ölüsünü görenler Alanya Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şefliği'ne haber verdi. Sahile gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından caretta carettaları gömmek üzere sahilden aldı.

Keşefli Mahallesi'nde de 2 caretta caretta ölüsünün sahile vurduğu belirtildi.