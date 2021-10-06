Aladağ Kaymakamı Çırak muhtarlarla bir araya geldi
AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, muhtarların taleplerini dinledi.
Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, muhtarların taleplerini dinledi.
Çırak, Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, 31 mahallenin muhtarlarına ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Mahallelerin elektrik, çevre ve ulaşım konusundaki taleplerini dinleyen Çırak, notlar aldı.
Toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve Garnizon Komutanı Teğmen Muammer Çuhadar da katıldı.
AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri