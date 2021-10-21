Aladağ İlçe Müftülüğünce, öğrencilere kitap dağıtıldı
AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Adana'da, Aladağ İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" isimli kitap dağıtıldı.
ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'da, Aladağ İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" isimli kitap dağıtıldı.
Müftülük görevlileri, ilçedeki lise ve ortaokullarda, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarına ait "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" isimli 100 kitap dağıttı.
Kitap dağıtımına Aladağ İlçe Müftüsü Yaşar Okşar da katıldı.
AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri