Aladağ İlçe Müftülüğünce, öğrencilere kitap dağıtıldı

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'da, Aladağ İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" isimli kitap dağıtıldı.

Müftülük görevlileri, ilçedeki lise ve ortaokullarda, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarına ait "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" isimli 100 kitap dağıttı.

Kitap dağıtımına Aladağ İlçe Müftüsü Yaşar Okşar da katıldı.