Aladağ İlçe Müftülüğünce, öğrencilere kitap dağıtıldı - Haberler
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Aladağ İlçe Müftülüğünce, öğrencilere kitap dağıtıldı

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ İlçe Müftülüğünce, öğrencilere kitap dağıtıldı

Adana'da, Aladağ İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" isimli kitap dağıtıldı.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'da, Aladağ İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" isimli kitap dağıtıldı.

Müftülük görevlileri, ilçedeki lise ve ortaokullarda, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarına ait "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" isimli 100 kitap dağıttı.

Kitap dağıtımına Aladağ İlçe Müftüsü Yaşar Okşar da katıldı.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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