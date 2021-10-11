Aladağ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Aladağ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Veli K. yönetimindeki 01 PH 621 plakalı otomobil, Başpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde devrildi.

Kazada otomobildeki bulunan Yahya B. (82) yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralıyı Aladağ Devlet Hastanesine kaldırdı.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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