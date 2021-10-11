Aladağ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Veli K. yönetimindeki 01 PH 621 plakalı otomobil, Başpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde devrildi.
Kazada otomobildeki bulunan Yahya B. (82) yaralandı.
Sağlık ekipleri, yaralıyı Aladağ Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri