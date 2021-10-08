Aladağ'da okul servisleri denetlendi
AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Adana'nın Aladağ ilçesinde okul servislerine yönelik trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde okul servislerine yönelik trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve emniyeti için okul önlerindeki servis araçlarını denetledi.
Denetlemelerde sürücülere alkol testi yapan polis, onlardan kurallara uymalarını istedi.
AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri