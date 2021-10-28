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Aladağ'da fotoğrafçılık kursu açıldı

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ'da fotoğrafçılık kursu açıldı

Aladağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından fotoğrafçılık kursu açıldı.

Aladağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından fotoğrafçılık kursu açıldı.

Atatürk İlkokulunda fotoğraf sanatçısı İbrahim Yılmaz'ın yönetiminde açılan kursta 22 kursiyer eğitim alıyor.

Yılmaz, zengin bir görselliğe sahip olan ilçenin bu yönünü tanıtmak ayrıca ilçede görev yapanlara da fotoğraf sanatını sevdirmek istediklerini belirtti.

Kurs, 30 Ekim'de sona erecek.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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